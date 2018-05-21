​Международный форум «Минский диалог»: подано более 500 заявок на участие от экспертов из 50 стран

Важное политическое событие пройдёт на этой неделе в Минске. Беларусь готовится к масштабному международному форуму «Минский диалог». В столицу начинают прибывать его участники.

Застарелые обиды, новые конфликты, растущие угрозы безопасности, не сотрудничество, а односторонние действия – все эти процессы происходят прямо у нас на глаза, в нашем регионе.

Все площадки, на которых до сих пор поднимались проблемы Восточной Европы, зачастую становятся лишь местом ещё большего противостояния, а не поиском точек соприкосновения. Именно поэтому форум экспертной инициативы в Минске призван стать совершенно иным и создать платформу для настоящей дискуссии о будущем региональной и международной безопасности.

Минск нейтрален, у Минска есть опыт, Минск заинтересован не допустить развития конфликтов в Европе.

Этим объясним интерес к форуму: заявок – более 500. География – как минимум 50 стран. Такое количество экспертов и практиков здесь соберётся впервые. «Минский диалог» уже успел обзавестись ещё одним (неофициальным) названием: глобальный форум по безопасности. Ведь в фокусе – тема, которая волнует всё мировое сообщество. Отталкиваясь от главного вопроса: «Как регион конфликтов сделать регионом стабильности?», эксперты обсудят не менее важные вопросы нового мирового порядка, международных отношений, санкционную войну России и Запада, реализацию минских соглашений по Украине. И на этом тематика не ограничится.

Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси»: «Будем говорить и о разоружении в европейском масштабе, и о разоружении в глобальном масштабе, мы попробуем поискать, возможно, контуры новой архитектуры безопасности. Мы попытаемся найти ответы на вопрос: «Каким образом приходить к примирению между Западом и Востоком?». У нас будет несколько секций, посвящённых и таким нетривиальным вопросам, как китайский проект Нового Шёлкового пути».

Елена Коростелёва, профессор международной политики Кентского университета (Великобритания): «Чем «Минский диалог» важен? Партнёры есть в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, мы хотим задать планку, потому что подобного рода форумы у нас будут проходить и в тех странах. Они должны увидеть уровень и возможности диалога, возможности кооперации именно на «Минском диалоге». У нас очень большие ожидания, надежды на то, как это всё пройдёт».

Минский диалог начнётся в среду. Обсуждать важные для всего мирового сообщества темы будут до конца недели. Организаторы уверены, что форум положит начало ежегодному открытому и масштабному разговору между ведущими экспертами из Восточной Европы, Евросоюза, России, США и Китая.