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«Ролан Гаррос-2018»: стартовала квалификация
На втором в сезоне турнире Большого шлема – «Ролан Гаррос» – в Париже стартовали квалификационные соревнования. Белорус Егор Герасимов уступил украинцу Сергею Стаховскому – 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Илья Ивашко продолжает борьбу за выход в основную сетку: в первом круге он победил Жоао Домингеша из Португалии в двух сетах с одинаковым счётом – 7:5.
Успешно стартовал в Париже и Владимир Игнатик. В непростом трёхсетовом матче он обыграл Марка Польманса из Австралии – 5:7, 7:6, 6:2. Чтобы попасть в основной раунд, нужно выиграть ещё два матча квалификации.
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Белорус Егор Герасимов уступил украинцу Сергею Стаховскому.
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