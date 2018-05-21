Регулярным перевозчикам могут разрешить заключать договор с операторами без проведения конкурса

В Беларуси приводят в порядок законодательство в сфере пассажирских перевозок. Вскоре регулярные перевозчики могут получить право заключать договор с операторами без проведения конкурса.

Норму, которая будет действовать до конца года, рассматривают в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Предложение содержится в проекте указа, который вынесен на общественное обсуждение. Документ должен облегчить условия работы перевозчикам. Норма распространяется только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют регулярные междугородные рейсы, перевозят пассажиров внутри региона и между областями. Главные условия – иметь договор и выполнять требования закона об автоперевозках.

Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций: «Эта норма приведёт к снятию опасений нерегулярных перевозчиков по поводу того, что заключив временные договоры, они не смогут выиграть конкурс.Оператору это даст возможность окончательно сформировать сеть, а нерегулярным перевозчикам – определится со своим бизнесом».

Предполагается, что указ будет распространяться на отношения, которые возникли с 23 января, а действовать будет до конца года. Высказать предложения по проекту все желающие могут до четверга включительно по электронной почте. Далее документ обсудит Совет по развитию предпринимательства.