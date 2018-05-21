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Регулярным перевозчикам могут разрешить заключать договор с операторами без проведения конкурса
В Беларуси приводят в порядок законодательство в сфере пассажирских перевозок. Вскоре регулярные перевозчики могут получить право заключать договор с операторами без проведения конкурса.
Норму, которая будет действовать до конца года, рассматривают в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Предложение содержится в проекте указа, который вынесен на общественное обсуждение. Документ должен облегчить условия работы перевозчикам. Норма распространяется только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют регулярные междугородные рейсы, перевозят пассажиров внутри региона и между областями. Главные условия – иметь договор и выполнять требования закона об автоперевозках.
Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций: «Эта норма приведёт к снятию опасений нерегулярных перевозчиков по поводу того, что заключив временные договоры, они не смогут выиграть конкурс.Оператору это даст возможность окончательно сформировать сеть, а нерегулярным перевозчикам – определится со своим бизнесом».
Предполагается, что указ будет распространяться на отношения, которые возникли с 23 января, а действовать будет до конца года. Высказать предложения по проекту все желающие могут до четверга включительно по электронной почте. Далее документ обсудит Совет по развитию предпринимательства.
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В Беларуси приводят в порядок законодательство в сфере пассажирских перевозок.
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