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Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплект оборудования для фотодинамической терапии разработан и изготовлен в Беларуси. Он предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями.
Валентина Евзрезова на новый метод лечения согласилась без колебаний. Небольшое пятнышко на лице оказалось базолеомой кожи. Классическая операция в её возрасте немалый риск и, по крайней мере, неделя госпитализации, сейчас всё лечение займёт один день. Утром ей ввели специальный препарат.
Под воздействием лазерного излучения препарат активизируется и раковые клетки буквально испаряются.
Ирина Концевенко, врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Теперь на месте опухоли останется лишь розовое пятнышко, при этом ни одна здоровая клетка не пострадала. Кроме того во время процедуры повышается иммунитет к этому типу новообразований.
Валентина Евзрезова, пациент:
Эффективность метода доказана клинически: 98% опухоль не вернётся. Лечить таким способом можно онкологические заболевания кожи и слизистых во всех областях. Максимальный эффект – на ранних стадиях.
Александр Добриян, СТВ:
Стоимость фотодинамической терапии минимум вдвое ниже традиционных методов лечения.
Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Белорусскую методику уже высоко оценили и за рубежом: покупают и соседи из России, и даже медики из Южной Кореи. Сочетание цена-эффективность вне конкуренции. В Беларуси Гомель пока первый из областных центров, где новинку взяли на вооружение.
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Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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