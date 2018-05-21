﻿ Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

21.05.2018 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Комплект оборудования для фотодинамической терапии разработан и изготовлен в Беларуси. Он предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Валентина Евзрезова на новый метод лечения согласилась без колебаний. Небольшое пятнышко на лице оказалось базолеомой кожи. Классическая операция в её возрасте немалый риск и, по крайней мере, неделя госпитализации, сейчас всё лечение займёт один день. Утром ей ввели специальный препарат.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Под воздействием лазерного излучения препарат активизируется и раковые клетки буквально испаряются.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Ирина Концевенко, врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
В чём преимущество данного метода в конкретном случае. Если лечить пациентку традиционным методом – ей нужно делать тяжёлую пластическую операцию. Брать кожу в другом месте и закрывать место дефекта.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Теперь на месте опухоли останется лишь розовое пятнышко, при этом ни одна здоровая клетка не пострадала. Кроме того во время процедуры повышается иммунитет к этому типу новообразований.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Валентина Евзрезова, пациент:
Ощущение покалывания, немного жжение. Спасибо медицине, она шагает вперёд. Для людей всё.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Эффективность метода доказана клинически: 98% опухоль не вернётся. Лечить таким способом можно онкологические заболевания кожи и слизистых во всех областях. Максимальный эффект – на ранних стадиях.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Александр Добриян, СТВ:
Метод фотодинамической терапии широко известен во всём мире и активно применяется  не первый год. Однако, Беларусь одна из четырёх стран на планете имеющая полный цикл. От современных лазерных установок до химических препаратов – всё разработано белорусскими учёными и произведено в Беларуси, а теперь и эффективно применяется в наших медучреждениях. 

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Стоимость фотодинамической терапии  минимум вдвое ниже традиционных методов лечения.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Тенденция и у нас, и в мире: выявляется больше онкологических заболеваний, но при этом смертность ниже становится от этих заболеваний. Это говорит и о хорошей работе службы и о развитии в целом нашего здравоохранения. Внедрение новых методик и методов лечения.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Белорусскую методику уже высоко оценили и за рубежом: покупают и соседи из России, и даже медики из Южной Кореи. Сочетание цена-эффективность вне конкуренции. В Беларуси Гомель пока первый из областных центров, где новинку взяли на вооружение.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Вещи с гербом семьи Сапег впервые показали широкой публике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика