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«У нас подобных мероприятий в Зимбабве нет». В Минске торжественно открылся конкурс профмастерства WorldSkills-2018
Новости Беларуси. В Минске открылся III Республиканский конкурс WorldSkills – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, на которой в своих умениях соревнуются профессионалы из разных уголков Беларуси. А также из России и Казахстана. Впереди у участников – два дня соревнований.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Организаторы превратили ее в красочное шоу. С танцами на строительных лесах (представьте себе), и презентациями компетенций. Всего на сцену со своими визитками вышли команды из каждой области Беларуси и из Минска. Самой многочисленной стала дружина из Витебского региона. Посмотрим, перерастет ли количество в качество.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В списке участников – больше 300 человек. Это учащиеся колледжей, студенты. И просто те, кто уже закончил учиться и занимается любимым делом. Им предстоит продемонстрировать свои умения в 37 компетенциях.
Это и всем известные, к примеру, парикмахерское искусство, кулинария, столярные или сварочные работы. Ну и более специфические: мехатроника, визуальный мерчендайзинг. Есть возрастное ограничение. Участник должен быть моложе 25 лет, но старше 22-х лет. Работать они будут на оценку и в течение двух дней. А лучших выберут эксперты WorldSkills International.
Ольга Мацикова, эксперт конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus»:
Ведь многие из участников впоследствии (а кто-то уже сейчас) становятся сотрудниками этих компаний. Интересно, что кроме белорусов, в конкурсе участвуют и профмастера из России, Казахстана. К нам приехала даже делегация из жаркого Зимбабве.
Майк Санго, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в Беларуси:
Подобного рода конкурсы проходят во многих странах. Лучшие из лучших на них получают путевки на Чемпионат мира по профмастерству. В 2017 году такой проходил в Абу-Даби. Там белорусы заняли 16 место среди 59 стран-участниц. Ну, а победители WorldSkills Беларусь в 2019 представят нашу страну на планетарном первенстве в Казани.
Дмитрий Боярович:
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«У нас подобных мероприятий в Зимбабве нет». В Минске торжественно открылся конкурс профмастерства WorldSkills-2018
Новости Беларуси. В Минске открылся III Республиканский конкурс WorldSkills – 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, на которой в своих умениях...
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