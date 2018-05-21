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​Китайские бизнесмены намерены заняться переработкой льна и утиного пуха в Могилёвской области

21.05.2018 21:46 — Разное | ОНТ  
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Интересный инвестиционный проект намерен реализовать китайский бизнес в Могилёвской области. Предприниматели займутся переработкой льна и утиного пуха.

Сегодня инвесторы из Пекина посетили Шкловский льнозавод, речь шла об увеличении оборотов. Предприятие уже поставило в Китай более 500 тонн волокна. Это только часть в общем экспорте, объёмы которого в этом году превысили миллион долларов. Ещё один шаг в сотрудничестве – китайцы хотят не только перерабатывать, но и выращивать лён на белорусских полях. Под производственную базу готовы реконструировать один из уже не работающих льнозаводов.

У Вэйфэн, вице-президент текстильной компании (Китай): «Ещё одно направление, которое нас интересует, – это переработка утиного пуха. В Могилёвской области мы рассмотрим несколько предложенных властями инвестиционных площадок, но предстоит решить и сырьевой вопрос: в Беларуси не очень популярно выращивание уток. А также мы собираемся создать базу отдыха для людей пожилого возраста. У вас очень красивая природа, такое туристическое направление сейчас набирает популярность».

Вскоре с другой китайской компанией будет подписан договор о создании в Кричевском районе предприятия по выращиванию грибов: шампиньонов и шиитаке. Речь идёт о сотне новых рабочих мест. Что касается других пунктов экономического сотрудничества Могилёвской области с Китаем, то сегодня перерабатывающие предприятия региона поставляют в страну сухое молоко, отгружены первые партии замороженной говядины.

 
 
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Сегодня инвесторы из Пекина посетили Шкловский льнозавод, речь шла об увеличении оборотов.
 
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