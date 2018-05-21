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Водителю - от 500 рублей, программисту - 1000. Каких работников будут набирать на ярмарках вакансий

21.05.2018 21:41 — Разное | Tut.by  
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В Минске с 22 по 24 мая пройдут три мини-ярмарки вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Набирать работников будут в том числе строительные и торговые компании, производители продуктов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов будут искать организации и какие зарплаты обещают потенциальным сотрудникам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник — 22 мая — в центре занятости по проспекту Любимова, 14 с 10.00 до 12.00 искать специалистов будет производитель сухих завтраков и мюслей «Добрый день» «Добрый день», где около 70% работников — люди с ограниченными возможностями. Сюда требуются мерчендайзер на зарплату от 500 рублей в месяц, который будет работать с розничными магазинами. Из бонусов — соцпакет, компенсация трат на мобильную связь и проезд. В эту компанию также требуются программист, разнорабочий, укладчик-упаковщик.

В этот же день искать кадры на мини-ярмарке вакансий будут представители компании «Белрыба». На предприятие требуется инженер-программист (зарплата 1000 рублей), водитель погрузчика (от 500 рублей), мерчендайзер (370 рублей), электромеханик по лифтам (500 рублей), специалист по таможенному оформлению (660 рублей).

23 мая мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома (ул. Я. Колоса, 69). Время работы — с 10.00 до 12.00. Искать специалистов намерены представители УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска», на предприятии нужны водители автомобиля категории «С» для перевозки продуктов питания по Минску и Минскому району, зарплата — 400−500 рублей, а также ООО «Сувенир» (магазин кулинарии «Мясная лавка»).

В четверг — 24 мая — набирать персонал в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) будут представители строительной компании «КСП- 92» которая входит в состав «Минскстрой», а также компании по продаже продуктов питания в Партизанском районе Минска «ПОСТТОРГ». В торговую организацию требуются в том числе повар, кондитер, продавец. Время работы ярмарки — с 10.00 до 12.00.

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Теги: Минск
 
 
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