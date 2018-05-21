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Где будут установлены камеры контроля скорости 22 мая 2018 года
21.05.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ 22 мая 2018 года:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ 22 мая 2018 года: 07.00-20.00 - М1/Е30, Жабинковский р-н - 28+700 07:00-20:00 - г. Барановичи, пр-т Советский - д. №20 ...
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