Почти без разрезов. Гомельские врачи начали удалять злокачественные опухоли новым методом

В Гомеле злокачественные опухоли начали удалять методом фотодинамической терапии (он очень высокоэффективен).

А вот сам аппарат – это белорусская разработка, а значит, вскоре может появиться и в других клиниках региона. Тем более что при таком лечении пациент буквально на следующий день готов к выписке.

Без даже минимальных разрезов и сложных курсов химиотерапии. Ещё неделю назад, если оставаться дома и не ехать к минским специалистам, всё это пришлось бы пройти пациентке с диагнозом «базалиома». Уплотнение росло, кровоточило – один из классических вариантов развития рака кожи. Точно так же воспаляются родинки: солнце, к слову, здесь нередко выступает «провокатором». Лазер для таких опухолей идеальный метод. 20 минут точечного воздействия – и пациент отправляется домой.

Аппарат для фотодинамики – это белорусская разработка. Не ноу-хау в медицинском мире, но позволяет заменить дорогостоящие аналоги, он не хуже по качеству. Это значит, что он может появиться в небольших онкоотделениях страны. Здоровая кожа при этом остаётся не задетой. Лицо, уши, слизистая – область применения самая широкая. А самое главное – пациентов с небольшими опухолями теперь не нужно лечить, как всех.

Ирина Концевенко, врач-онколог Гомельского областного онкологического диспансера: «Раньше нам нужно было либо длительно облучать пациента в течение месяца ежедневно, либо делать тяжёлую косметическую операцию, пластическую, под наркозом, пересаживать кожу с других областей».

Вместо этого – лишь маленький рубец. И домой люди уходят если не в день «лазера» (так здесь это называют), то максимум через сутки.

Игорь Федоркович, заведующий отделением общей онкологии Гомельского областного онкологического диспансера: «Для ликвидации опухоли достаточно одного сеанса фотодинамической терапии, который, чаще всего, можно проводить в амбулаторных условиях».

Лазер станет дополнением к малотравматичным операциям, которые сегодня в арсенале гомельских онкологов. Злокачественные опухоли в толстом кишечнике, желудке и других внутренних органах теперь, по сути, удаляют ювелирно. Всего два дня на реабилитацию и никакого постельного режима. 75 тысяч операции за год, причём тех самых «малотравматичных» (почти без разрезов) стало вполовину больше.

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного онкологического диспансера: «Сейчас, несмотря на то, что идёт рост онкологической заболеваемости, отмечается снижение смертности. Это говорит как о выявлении пациентов в ранних стадиях заболевания, так и об эффективности лечения».

Среди пациентов всё чаще фигурируют и иностранные фамилии (так называемые медицинские туристы, которые выбирают помощь белорусских врачей). В регионе даже действует специальная программа: клиники, в том числе и онкодиспансер, напрямую сотрудничают с турагентствами, которые предлагают различные пакеты обследований. Только за прошлый год медики помогли 15 тысячам таких пациентов, и ожидается, что в этом году цифры будут, минимум на четверть больше.