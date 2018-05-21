Количество заболевших корью детей в с.Черная Тиса на Закарпатье достигло 75

Общее количество заболевших корью учеников общеобразовательной школы с.Черная Тиса Раховского района Закарпатской области по состоянию на 21 мая 2018 года составило 75 человек, сообщает департамент здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

"У всех заболевших зарегистрированы легкие и средние формы заболевания. Один ученик находится в инфекционном отделенные Раховской районной больницы", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, всего с начала 2018 года в с.Чорная Тиса было зарегистрировано 99 случаев кори, все - у детей до 17 лет. Во всем Раховском районе за аналогичный период было зарегистрировано 198 случаев заболевания корью, в т.ч. 181 - среди детей. "Медико-профилактические меры продолжаются", - отметили в обладминистрации.

Как сообщалось, по состоянию на 17 мая число заболевших составляло 56, двое из них были госпитализированы, остальные находились на амбулаторном лечении с течением болезни легкой и средней тяжести.

С.Черная Тиса находится в высокогорье, рядом с популярным курортом пгт Ясиня. По переписи 2001 года в селе проживало 2,7 тыс человек.