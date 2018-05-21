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Валерий Малашко пригласил в Минск исполнительного директора Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

21.05.2018 20:54 — Разное | Интерфакс  
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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко пригласил в Минск исполнительного директора Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Питера Сандса, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

"Валерий Малашко пригласил Питера Сандса в Беларусь в ноябре 2018 года для участия во 2-м региональном совещании", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Там уточнили, что П.Сандс стал исполнительным директором Глобального фонда в марте 2018 года.

Встреча В.Малашко и П.Сандса состоялась в Женеве в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Стороны обсудили возможности выделения новых грантов фонда на 2019-2021 годы по ВИЧ и туберкулезу", - сообщили в Минздраве.

За период после своего создания в 2002 году фонд стал основным источником финансирования программ по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Утверждено финансирование более 500 программ в 140 странах на сумму более $20 млрд. С 2004г. фонд осуществляет эффективную поддержку национальных программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в Беларуси. Из средств грантов Глобального фонда на профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа в Беларуси реализовано четыре и реализуется пятый проект международной технической помощи.

Официальная делегация Минздрава Беларуси принимает участие в 71 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Министры здравоохранения и делегаты из 194 государств-членов ВОЗ обсуждают сегодня широкий круг вопросов, в том числе общую программу работы - пятилетний стратегический план работы по оказанию помощи странам в достижении задач Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко пригласил в Минск исполнительного директора Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Питера...
 
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