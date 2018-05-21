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Обама нашел работу — он станет продюсером
44-й президент США Барак Обама нашел новую работу. Как сообщается, бывший глава Белого дома займется продюссированием.
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По информации Netflix, чета Обамы — Барак и Мишель — подписали соглашение о продюсировании продукции компании.
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44-й президент США Барак Обама нашел новую работу. Как сообщается, бывший глава Белого дома займется продюссированием.
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