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В Столине умерла пациентка больницы после инъекции антибиотика

21.05.2018 21:14 — Разное | Навiны  
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Получившая общественный резонанс смерть пациентки Столинской центральной районной больницы стала предметом внутреннего расследования, которое проводит Министерство здравоохранения.

Как стало сегодня известно, в ЦРБ умерла 45-летняя женщина после укола антибиотика.

После инъекции состояние здоровья женщины резко ухудшилось — спасти ее, увы, не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает созданная Минздравом комиссия.

 
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Получившая общественный резонанс смерть пациентки Столинской центральной районной больницы стала предметом внутреннего расследования, которое проводит...
 
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