В Столине умерла пациентка больницы после инъекции антибиотика

Получившая общественный резонанс смерть пациентки Столинской центральной районной больницы стала предметом внутреннего расследования, которое проводит Министерство здравоохранения.

Как стало сегодня известно, в ЦРБ умерла 45-летняя женщина после укола антибиотика.

После инъекции состояние здоровья женщины резко ухудшилось — спасти ее, увы, не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает созданная Минздравом комиссия.