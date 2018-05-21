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Неизвестные в масках открыли стрельбу в Марселе
Несколько человек, на лицах которых были маски, открыли стрельбу в Марселе.
Как отмечает местная полиция, в результате нападения есть раненые. Информации о погибших пока нет.
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Несколько человек, на лицах которых были маски, открыли стрельбу в Марселе. Как отмечает местная полиция, в результате нападения есть раненые. Информации о...
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