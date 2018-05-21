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WorldSkills-2018. Республиканский этап международного конкурса начался в Минске
Сегодня в Минске стартовал республиканский этап международного конкурса WorldSkills Беларусь среди учащихся профессиональных колледжей и лицеев.
Если коротко, то это конкурс лучших в своём деле! Более трёхсот человек будут соревноваться по 37 специальностям.
Среди них – мобильная робототехника, мода и веб-дизайн. Впервые в конкурсной программе – мультимедийная журналистика. Здесь же, на форуме, презентуют и секцию «Дифскиллз» – это первый в мире чемпионат профмастерства среди людей с нарушениями слуха.
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: «Дизайн одежды и веб-дизайн и информационные технологии, где ребята показывают, что, несмотря на некоторые ограничения по слуху, они могут быть социализированы и вовлечены в профессиональную деятельность. Это значит, что пройдя этот путь на мировой площадке как участники, они ретранслируют эту технологию, эти навыки на молодёжь и вовлекают их в получение профессиональных навыков».
Чемпионат рабочих профессий WorldSkills в Беларуси проходит третий раз. Победители республиканского этапа представят нашу страну на мировом первенстве в следующем году в Казани.
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Сегодня в Минске стартовал республиканский этап международного конкурса WorldSkills Беларусь среди учащихся профессиональных колледжей и лицеев.
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