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​WorldSkills-2018. Республиканский этап международного конкурса начался в Минске

21.05.2018 22:04 — Разное | ОНТ  
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Сегодня в Минске стартовал республиканский этап международного конкурса WorldSkills Беларусь среди учащихся профессиональных колледжей и лицеев.

Если коротко, то это конкурс лучших в своём деле! Более трёхсот человек будут соревноваться по 37 специальностям.

Среди них – мобильная робототехника, мода и веб-дизайн. Впервые в конкурсной программе – мультимедийная журналистика. Здесь же, на форуме, презентуют и секцию «Дифскиллз» – это первый в мире чемпионат профмастерства среди людей с нарушениями слуха.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: «Дизайн одежды и веб-дизайн и информационные технологии, где ребята показывают, что, несмотря на некоторые ограничения по слуху, они могут быть социализированы и вовлечены в профессиональную деятельность. Это значит, что пройдя этот путь на мировой площадке как участники, они ретранслируют эту технологию, эти навыки на молодёжь и вовлекают их в получение профессиональных навыков».

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills в Беларуси проходит третий раз. Победители республиканского этапа представят нашу страну на мировом первенстве в следующем году в Казани.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске стартовал республиканский этап международного конкурса WorldSkills Беларусь среди учащихся профессиональных колледжей и лицеев.
 
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