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Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в больнице Столина

21.05.2018 22:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской районной больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает БЕЛТА.

Работает комиссия, проводится проверка.

По имеющимся сведениям, возможно, причиной смерти стала реакция организма пациентки на препарат «цефтриаксон». До этого в больнице 18 мая женщина была прооперирована.

В Минздраве напомнили, что возможные варианты воздействия лекарств на пациента всегда оговариваются с персоналом. Случаев стало меньше: это связано с ужесточением назначений и применения лекарственных средств.

Напомним, зимой прошлого года в Борисове школьник попал в реанимацию с диагнозом: анафилактический шок после укола антибиотика. В домашних условиях ребенок получил инъекцию «цефтриаксона» российского производства, растворенного в лидокаине (подробности резонансной истории).

 
 
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Новости Беларуси. Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской районной больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает...
 
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