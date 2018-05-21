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Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

21.05.2018 21:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Столичные зоны отдыха и пляжи прошли проверку на готовность к летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Пока лидер по качеству благоустройства – Цнянское водохранилище, на пляжах которого провели реконструкцию. Здесь появились новые деревянные беседки с мангалами, кабинки для переодевания, биотуалеты и лежаки.

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Здесь же появится 13 дополнительных пунктов общепита и проката. Для детей обустроили игровые площадки, с подробной инструкцией по безопасности. Впрочем, обновили к сезону все пляжи и зоны отдыха столицы.

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Предприятием в 2018 году завезено 7 тысяч кубометров мытого песка первого класса, подсыпана береговая линия. В 2017 году была приобретена красивая пляжеуборочная машинка, чтобы песочек был пригоден для отдыха.

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Отдыхающие:
Очень нам нравится. Здесь очень чистый пляж, чистая вода.

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

Тут очень весело, солнышко так греет, с песочком можно поиграть, он очень мягкий. Качели классные.

Чтобы красота сохранилась надолго на пляжах возможно установят фотоловушки. Такие регистраторы доказали свою эффективность в лесных массивах.

Загорать с комфортом. Как обустроили Цнянское водохранилище?

За безопасностью отдыхающих будут следить милицейские патрули. В планах сделать Цнянку идеальным местом для городского отдыха, а затем приступить к модернизации пляжей на остальных водохранилищах.

 
 
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Новости Беларуси. Столичные зоны отдыха и пляжи прошли проверку на готовность к летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Пока лидер...
 
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