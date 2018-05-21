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В утренний час пик автомобиль службы доставки перевернулся на МКАД

21.05.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не доехал до клиентов. Автомобиль службы доставки перевернулся 21 мая на МКАД,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В утренний час пик автомобиль службы доставки перевернулся на МКАД

Инцидент произошёл в утренний час пик. По информации очевидцев, автомобиль двигался со стороны Липковского проезда в сторону улицы Академика Купревича.

При попытке перестроиться, машина оказалась зажата между двумя грузовиками, из-за чего и произошла авария. Водителю удалось покинуть авто самостоятельно, других пострадавших нет. А вот пробка растянулась на несколько километров.

 
 
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Новости Беларуси. Не доехал до клиентов. Автомобиль службы доставки перевернулся 21 мая на МКАД,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Инцидент...
 
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