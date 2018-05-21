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С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов
Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов наркотиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
31-летний мужчина был задержан в собственном автомобиле во дворе жилого дома на улице Монтажников. В салоне и багажнике было обнаружено 3 килограмма опасных психотропных веществ.
Позже стало известно расположение 3 тайников, в них нашли ещё полкило порошка.
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Задержанный мужчина нигде не работал и был примерным семьянином – у него жена и ребёнок. Ранее к ответственности не привлекался. Сейчас следствию предстоит узнать, каким образом ему удалось провезти наркотики в столицу.
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Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов наркотиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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