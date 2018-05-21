﻿ С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов. 21.by
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С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

21.05.2018 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов  наркотиков,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

31-летний мужчина был задержан в собственном автомобиле во дворе жилого дома на улице Монтажников. В салоне и багажнике было обнаружено 3 килограмма опасных психотропных веществ.

С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

Позже стало известно расположение 3 тайников, в них нашли ещё полкило порошка.

С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

Задержанный мужчина нигде не работал и был примерным семьянином – у него жена и ребёнок. Ранее к ответственности не привлекался. Сейчас следствию предстоит узнать, каким образом ему удалось провезти наркотики в столицу.

 
 
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Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов  наркотиков,  сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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