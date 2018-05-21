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Профессия будущего. Национальная сборная по мехатронике участвует в WorldSkills-2018
Новости Беларуси. Выбрать лучших из такого числа учащихся колледжей, лицеев, университетов и молодых специалистов столичных предприятий непросто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск, кстати, будет представлен в 37 профессиях. Как выяснилось, одно из востребованных направлений сегодня мехатроника.
Павел Синица преподаёт в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе более 4-х лет. О конкурсе WorldSkills узнал в 2014 году, а сегодня он один из главных экспертов чемпионата. В команде Национальной сборной по мехатронике студенты, которые не раз показывали высокие результаты.
Павел Синица, тренер Национальной сборной по мехатронике:
От ручного труда к автоматическому. Мехатроника помогает упростить и наладить работу на производстве. Лёгкая и пищевая промышленность, фармацевтика, машиностроение – мехатронные системы используются по сути во всех сферах.
Человеку необходимо лишь контролировать и управлять процессом.
Павел Синица:
Максим Горохов как раз пишет ту самую управляющую программу, чтобы всё работало слажено. Программисту всего 17 и мехатроникой молодой человек заинтересовался на первом курсе колледжа, на факультативе. Дальше - поездка на WorldSkills в Питер и победа в конкурсе.
Максим Горохов, участник III Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus - 2018»:
В команде мехатроники 16 человек. Наблюдая за участниками, не трудно заметить, как они понимают и дополняют друг друга. В победу верят все, но важнее участие. А движение WorldSkills, помогает молодым специалистам не только заявить о себе, но и повысить свое профессиональное мастерство.
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Новости Беларуси. Выбрать лучших из такого числа учащихся колледжей, лицеев, университетов и молодых специалистов столичных предприятий непросто, сообщили в...
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