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Говорить на одном языке. В Гродно представители китайской провинции Ганьсу изучают русский язык
Новости Беларуси. Сотрудничество на две страны, а язык коммуникации общий. В Гродно делегация из китайской провинции Ганьсю приехала изучать русский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники и преподаватели китайского университета снова почувствовали себя студентами. В купаловском вузе для них разработали специальную деловую программу обучения.
Строками классика Цзюнь Чжао признаётся в любви к Беларуси. Правда, освоить белорусский пока только в планах. Русский язык мужчина изучал у себя на родине, чтобы работать переводчиком. А теперь, когда страны укрепляют контакты, знания решил подтянуть.
Цзюнь Чжао, начальник отдела Канцелярии внешних связей правительства провинции Ганьсю Китая:
Вчера приехали, сегодня – за парты. 10 гостей из Китая чуть больше недели будут учить русский. В Гродненском университете уровень их знаний определили, как разный. А значит, и подход к каждому индивидуальный: не только словом, но и музыкой.
Но всё же акцент программы на деловое общение. Ведь именно эти люди, как раз и делают диалог между странами понятным.
Юрий Романовский, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Галина Буро, СТВ:
Здесь их встречают, как дорогих гостей. Гродно и Ганьсу 10 лет сотрудничества. За цифрой – общие проекты. В городе над Неманом работает центр традиционной китайской медицины, где врачи из Поднебесной. А сейчас китайцы инвестировали в реконструкцию крупной гостиницы.
Андрей Свиридов, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:
А ещё построить китайскую логистическую компанию на белорусско-польской границе. Это перспективный проект – по встраиванию Гродненской области в концепцию экономического пояса Шёлкового пути.
И здесь, как никогда кстати, важно уметь говорить на одном языке.
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Новости Беларуси. Сотрудничество на две страны, а язык коммуникации общий. В Гродно делегация из китайской провинции Ганьсю приехала изучать русский язык,...
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