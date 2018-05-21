|
Схватку львов удалось запечатлеть на видео в Кении
Посетители национального парка Найроби смогли снять на видео, как два льва Черу и Сэм защищают свою территорию.
В ролике видно, что стая животных отдыхает в высокой траве, когда на них нападает чужак. Судя по видео, вожак не собирался так легко сдаваться и атаковал чужестранца. После этого, к вожаку львиного прайда подоспели его товарищи и они вместе прогнали незваных гостей.
Хищники стали спасаться бегством, а Черу и его друзья решили, что этого мало и стали преследовать обидчиков. Львы восхитили пользователей Сети. Они поражены, какими стараниями два льва могут защищать свой «дом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители национального парка Найроби смогли снять на видео, как два льва Черу и Сэм защищают свою территорию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)