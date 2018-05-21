﻿ Более 1800 человек обратились в больницу из-за укусов клещей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1800 человек обратились в больницу из-за укусов клещей

22.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

К началу мая в Беларуси медицинская помощь после укусов клещей потребовалась более 1,8 тысяч человек, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Этот показатель выше, чем за весну в 2017 году. Эксперты утверждают, что такой рекордный уровень жалоб связан с высокими температурами во второй половине весны. Из-за этого наблюдается увеличение численности опасных клещей более чем в 1,5 раза.

Наиболее частые нападения происходят в лесах и сельской местности. Работники центра предупреждают людей: принимать все необходимые меры по защите от клещей во время посещения загородных зон.

Кроме этого, эксперты рассказали, как стоит защитить себя и близких. При посещении естественной среды обитания клещей необходимо надевать головной убор и одежду светлых тонов, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам.

Стоит осматривать свою одежду и части тела, чтобы, в случае угрозы, успеть вовремя её предотвратить. Если же вы обнаружили клеща, то необходимо обратиться в больницу по месту жительства. Берегите себя и хорошего отдыха! 

 
 
Ссылка на источник 161
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​К началу мая в Беларуси медицинская помощь после укусов клещей потребовалась более 1,8 тысяч человек, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В области проходит месячник безопасного труда в организациях малого предпринимательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика