Более 1800 человек обратились в больницу из-за укусов клещей

К началу мая в Беларуси медицинская помощь после укусов клещей потребовалась более 1,8 тысяч человек, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Этот показатель выше, чем за весну в 2017 году. Эксперты утверждают, что такой рекордный уровень жалоб связан с высокими температурами во второй половине весны. Из-за этого наблюдается увеличение численности опасных клещей более чем в 1,5 раза.

Наиболее частые нападения происходят в лесах и сельской местности. Работники центра предупреждают людей: принимать все необходимые меры по защите от клещей во время посещения загородных зон.

Кроме этого, эксперты рассказали, как стоит защитить себя и близких. При посещении естественной среды обитания клещей необходимо надевать головной убор и одежду светлых тонов, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам.

Стоит осматривать свою одежду и части тела, чтобы, в случае угрозы, успеть вовремя её предотвратить. Если же вы обнаружили клеща, то необходимо обратиться в больницу по месту жительства. Берегите себя и хорошего отдыха!