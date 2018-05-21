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Невероятное ДТП произошло в Украине (Видео)
Инцидент случился на одном из перекрёстков города Коломыя. Водитель смог обмануть смерть, сообщает Daily Mail.
Зрелищная авария попала в объектив камер наружного видеонаблюдения. Водитель ехал за рулём Fiat, когда в него врезался серый Mercedes-Benz. От удара машину перевернуло и подбросило в воздух, а затем она упала на другой автомобиль, который собирался выполнить поворот.
Водителя Fiat выбросило через боковое стекло. Он встал и отбежал на тротуар. В ролике видно, что все участники невероятного ДТП в шоке, однако это чудо, что никто не пострадал.
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Инцидент случился на одном из перекрёстков города Коломыя. Водитель смог обмануть смерть, сообщает Daily Mail.
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