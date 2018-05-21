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Нашествие «светлячков». В белорусских магазинах ищут Кока-колу с выигрышной крышкой
22.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Компания «Кока-кола» объявила конкурс: если под крышкой с газировкой будет написано «бокал» или «футбольный мяч», то она обменяет эту крышку соответственно на мяч или бокал.
Школьники нашли способ как гарантированно купить бутылку с призом: можно подсмотреть, что написано на крышке, подсветив фонариком от телефона,
Дети утверждают, что у них получается разглядеть надписи на обратной стороне крышки. По их словам в основном выбирают те бутылки, на крышках которых написано, что приз «кружка».
После того, как эта новость быстро распространилась в социальных сетях, в магазинах стали замечать «светлячков» - людей, которые с фонариками ищут заветную выигрышную бутылку.
Группа «Электронный Солигорск» Вконтаке
Аналогичное фото нам сегодня анонимно прислали из слуцкой «Радуги».
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После того, как эта новость быстро распространилась в социальных сетях, в магазинах стали замечать «светлячков» - людей, которые с фонариками ищут заветную...
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