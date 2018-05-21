Нашествие «светлячков». В белорусских магазинах ищут Кока-колу с выигрышной крышкой





Компания «Кока-кола» объявила конкурс: если под крышкой с газировкой будет написано «бокал» или «футбольный мяч», то она обменяет эту крышку соответственно на мяч или бокал.

Школьники нашли способ как гарантированно купить бутылку с призом: можно подсмотреть, что написано на крышке, подсветив фонариком от телефона, пишет «Вечерний Бобруйск».





Дети утверждают, что у них получается разглядеть надписи на обратной стороне крышки. По их словам в основном выбирают те бутылки, на крышках которых написано, что приз «кружка».





После того, как эта новость быстро распространилась в социальных сетях, в магазинах стали замечать «светлячков» - людей, которые с фонариками ищут заветную выигрышную бутылку.

Группа «Электронный Солигорск» Вконтаке выложила фото, как молодые люди пытаются рассмотреть надпись на донышке крышки.





Аналогичное фото нам сегодня анонимно прислали из слуцкой «Радуги».







Slutsk-Gorod.by