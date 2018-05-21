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Взрыв произошел в деревне Королев Стан
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в здании в деревне Королев Стан, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
"В 8.55 поступило сообщение о взрыве в здании в деревне Королев Стан. Была выслана техника, на месте работают спасатели", - проинформировала Анастасия Швайбович.-0-
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в здании в деревне Королев Стан, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного...
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