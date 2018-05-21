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На Партизанском проспекте столкнулись Nissan и самосвал: водитель легковушки погиб
В Минске водитель легковушки погиб после столкновения с самосвалом. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.
— Около 08.20 33-летний водитель Nissan выезжал из ProStore и поворачивал налево, когда в легковушку врезался грузовой автомобиль, ехавший по проспекту, — сообщили в ГАИ Минска.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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