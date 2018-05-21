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Золото чемпионата Беларуси по мини-футболу разыграют «Лидсельмаш» и ВРЗ
«Лидсельмаш» в третьем матче полуфинала дома обыграл минскую «Столицу» (это прошлогодний чемпион) – 2:1. С таким же счётом закончилась серия.
Уже в пятницу финалисты проведут первый «золотой» матч против ВРЗ.
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«Лидсельмаш» в третьем матче полуфинала дома обыграл минскую «Столицу» (это прошлогодний чемпион) – 2:1. С таким же счётом закончилась серия.
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