«Цмокi» выиграли женский чемпионат Беларуси по баскетболу

У «Горизонта» в финале шансы исчезали быстро. Всего три матча пришлось сыграть в серии, которую «Цмокi» выиграли со счётом 3:0. Чемпионками баскетболистки становятся второй год подряд. Главный тренер «Цмоков» Андрей Вавлев в нашем эфире. В чём секрет?

Андрей Вавлев, главный тренер женского баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск»: «Во-первых, формирование команды. Во-вторых, характер девушек и коллектив. Кто-то забрасывает больше, кто-то меньше. Кто-то работает в защите и хорошо выполняет свою задачу. Здесь можно отметить всех, особенно руководство клуба и детских тренеров, которые подготовили игроков».

Есть ли в вашей игре ещё что-то, что нужно улучшать?

Андрей Вавлев, главный тренер женского баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск»: «Я уже как-то говорил, что любой чемпионат – это отдельно прожитая жизнь. С началом сезона эта жизнь начинается, и с финальным свистком она умирает. В этом году хотелось бы гораздо лучше сыграть в Восточно-Европейской лиге. Мы были близки к цели. Провалили только одну игру. Большое количество травмированных в команде не позволило нам впервые зацепиться за плей-офф. У этого турнира очень высокий уровень. Половина команд вышли из подгрупп в еврокубках.