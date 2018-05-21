По делу об избиении Чалого задержаны пять человек

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.





TUT.by . На Сергея Чалого напали ночью 19 мая пятеро неизвестных, когда он вместе с двумя друзьями выходил из бара. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, сообщает









Сам экономист считает, что нападение было спланировано, так как товарищей почти не задело, а били именно его и только по голове. «У них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали», - заявил он.



