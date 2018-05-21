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Лукашенко: Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе

22.05.2018 11:47 — Разное | Партизан  
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Белорусская хоккейная сборная вылетела из элитного дивизиона по делу, их место – в низшем дивизионе.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 мая, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича, пишет "Телеграф".

«Им нечего делать с такой игрой в этом (элитном – Телеграф) дивизионе», - отметил глава государства, добавив, однако, что согласиться с этим нельзя, передает БелТА.


При этом президент подчеркнул, что "Динамо-Минск", который является базой для подготовки хоккеистов национальной сборной, по заявлениям из федерации хоккея, «не выполняет своих обязательств». «Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в "Динамо", а самые лучшие динамовские - в сборной», - сказал он.

По его словам, в ущерб всему нужно предпочтение отдавать сборной.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская хоккейная сборная вылетела из элитного дивизиона по делу, их место – в низшем дивизионе.
 
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