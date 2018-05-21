В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей

По информации «Футбол 24» , в Украине сегодня утром состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях страны.



Фото: beztabu.net

По информации следствия, речь о 5 преступных организованных группах.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.