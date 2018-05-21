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В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей
По информации
По информации следствия, речь о 5 преступных организованных группах.
Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.
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В Украине сегодня утром состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях страны.
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