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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан
Фото из архива
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие от взрыва в деревне Королев Стан под Минском получили травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
"Пострадали 4 человека, все они доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. Два пациента в тяжелом состоянии находятся в ожоговой реанимации, - сказали в пресс-службе. - Один человек получил травмы средней степени тяжести, еще один - легкой".
Пациентам оказывается медпомощь в полном объеме с применением всех современных методов лечения и средств.
Как сообщалось,
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие от взрыва в деревне Королев Стан под Минском получили травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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