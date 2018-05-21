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На историческом здании аэровокзала размещена надпись Dana Holdings. Законно ли это?
На прошлой неделе краевед Вадим Зеленков
Застройщиком территории бывшего аэропорта является «Дана Астра». Этой компании также принадлежит и находящееся там здание аэровокзала. Сооружение является историко-культурной ценностью, поэтому сносить его нельзя.
В будущем из него планируют сделать административно-общественный центр, а пока на нем появилось изображение с надписью Dana Holdings. Оно было там как минимум уже зимой, когда мы и сделали эти фото.
Сейчас в комментариях в Фейсбуке началась дискуссия об эстетике, а также возник вопрос: законно ли такое изображение. Проверим.
Здание аэровокзала
Как рассказала TUT.BY директор ИООО «Дана Астра» Светлана Щетко, логотип размещен на фасаде здания аэровокзала в августе 2017 года в рамках полученных разрешительных документов в установленном порядке.
— Логотип должен был стоять на здании до 1 июля 2018 года, но в связи с плановыми работами по отделке фасада здания, в настоящее время проводится его демонтаж, — сообщила она.
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Здание хоть и принадлежит компании "Дана Астра", но является историко-культурной ценностью.
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