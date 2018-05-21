На историческом здании аэровокзала размещена надпись Dana Holdings. Законно ли это?

На прошлой неделе краевед Вадим Зеленков обратил внимание на изображение Dana Holdings на историческом здании аэровокзала на Чкалова. Мы узнали, как давно оно там размещено и законно ли это.





Застройщиком территории бывшего аэропорта является «Дана Астра». Этой компании также принадлежит и находящееся там здание аэровокзала. Сооружение является историко-культурной ценностью, поэтому сносить его нельзя.



Фото: Вадим Зеленков

В будущем из него планируют сделать административно-общественный центр, а пока на нем появилось изображение с надписью Dana Holdings. Оно было там как минимум уже зимой, когда мы и сделали эти фото.

Сейчас в комментариях в Фейсбуке началась дискуссия об эстетике, а также возник вопрос: законно ли такое изображение. Проверим.





Здание аэровокзала относится к историко-культурной ценности третьей категории. А это значит, что согласовывать с Министерством культуры рекламные изображения на нем не нужно. Необходимо лишь за деньги оформить паспорт рекламы в «Минскрекламе».

Как рассказала TUT.BY директор ИООО «Дана Астра» Светлана Щетко, логотип размещен на фасаде здания аэровокзала в августе 2017 года в рамках полученных разрешительных документов в установленном порядке.

— Логотип должен был стоять на здании до 1 июля 2018 года, но в связи с плановыми работами по отделке фасада здания, в настоящее время проводится его демонтаж, — сообщила она.