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Большой разговор и решения по ситуации в хоккее еще впереди - Шуневич
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
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После встречи Игорь Шуневич поделился с журналистами оценками:
- Проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов, подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может, используя уже другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло.
Во время встречи Александр Лукашенко обратил особое внимание на проблему подготовки собственных вратарей.
- Мы не сможем взять или найти, или привезти вратаря. Только воспитать его, обучить, сделать своими усилиями и возможностями. Это аксиома, - отметил Шуневич. - Сегодня ситуативность такова, что мы пользуемся услугами голкипера – иностранца. Это не нормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача, думаю, Федерации в первую очередь.
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ФОТО: Белта После встречи Игорь Шуневич поделился с журналистами оценками: - Проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, думаю, еще впереди. Сегодня...
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