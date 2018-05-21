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Свыше 39 тысяч банок контрабандного пива изъяли на «Козловичах»
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
- В грузовом автомобиле VOLVO согласно документам из Германии в Российскую Федерацию ввозилось пиво. При проведении таможенного досмотра с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в полуприцепе находится свыше 39 тысяч банок пива, не заявленных в документах. Часть незадекларированного товара не была указана вовсе, а часть пива перемещалась под видом другого наименования. Предварительно, общая стоимость незаконно ввозимого алкоголя составляет свыше 32 тысяч белорусских рублей.
Брестской таможней по факту недекларирования российским субъектом хозяйствования груза начат административный процесс.
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- В грузовом автомобиле VOLVO согласно документам из Германии в Российскую Федерацию ввозилось пиво. При проведении таможенного досмотра с применением...
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