МВД констатирует значительное снижение наркоугрозы

- Статистика говорит о том, что мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер наркоугрозу в стране уменьшить, причем значительно. Вывести ее на такой уровень, который позволяет говорить о том, что мы адекватно отреагировали на вызовы и угрозы, созданные наркоэкспансией в нашем государстве.

По мнению министра, законодательством предусмотрена достаточная дифференциация ответственности за преступления в соответствии со степенью их тяжести. В частности, за употребление и распространение наркотиков:

- На наш взгляд, сегодня такая правовая дифференциация существует. Если внимательно вчитаться в Уголовный кодекс, можно заметить, что статья соответствующим особым образом разграничивает составы преступлений, предусмотренные за употребление, за сбыт и так далее. За каждое деяние предусмотрена особая ответственность. От более низкой до самой высочайшей.