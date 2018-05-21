От 3 до 13. Сотрудники Гомельской таможни осуждены за взятки и злоупотребления





Задержания подозреваемых начались еще в 2016 году. В итоге на скамье обвиняемых оказались 18 человек. Большинство из них ранее являлись сотрудниками Гомельской таможни. Среди должностных лиц – начальник отдела и заместитель, а также старшие оперуполномоченные. Вместе с ними фигурируют и бывшие коллеги, которые на момент возбуждения уголовного дела в таможне уже не служили, а работали в различных коммерческих структурах. А также индивидуальные предприниматели и официантка придорожного кафе, выступавшая посредником при передаче взяток.

По версии следствия, таможенники наладили коррупционный механизм, который действовал на участке административной границы с Россией в Добрушском районе. Мобильные группы регулярно несли дежурство на автодороге Брест - Гомель - Брянск. За беспрепятственный пропуск машин с различными товарами сотрудники установили неофициальную пошлину – по 40 долларов с водителя. Поборами облагались в основном те, кто перевозил сельхозпродукцию без документов. Имела место и откровенная контрабанда – нелегальный вывоз в РФ металлолома. В последующем деньги делились между участниками криминальной схемы.

Большинство обвиняемых не признали вины. Сотрудничать со следствием согласились лишь два человека. С учетом этого они направлены в исправительные учреждения открытого типа, на 5 лет каждый.

Самый большой срок назначен бывшему таможеннику, который ранее уже был осужден за незаконный оборот наркотических средств – 13 лет лишения свободы. Экс-начальник оперативно-поискового отдела приговорен к 11 с половиной годам. Остальные – на сроки от 3 до 8 лет.





Работница общепита, передававшая деньги от предпринимателей таможенникам, приговорена к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Проходившие по делу предприниматели заплатят штрафы в размере 17 150 и 24 500 рублей. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.