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Многодетный отец из Столинского района подозревается в убийстве женщины, годившейся ему в матери
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
В УВД Брестского облисполкома рассказали:
- В 06.50 утра 20 мая в своем доме с колото-резаными ранами грудной клетки обнаружен труп местной жительницы. Предварительно установлено, что ее в 04.00 утра в ходе ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил житель д. Ольгомель. Погибшая нигде не работала. Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.
Со слов местных жителей, мужчина ранее судим не был. Он женат и отец четверых детей.
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В УВД Брестского облисполкома рассказали: - В 06.50 утра 20 мая в своем доме с колото-резаными ранами грудной клетки обнаружен труп местной жительницы....
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