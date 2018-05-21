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Ответственность поставщиков и потребителей наркотиков должна быть строго дифференцирована – Лукашенко
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
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- Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам строго надо дифференцировать потребителей и поставщиков - это естественно. В этой части, может, мы где-то ошиблись? - сказал Президент.
По словам Игоря Шуневича, в целом криминогенная ситуация в стране в текущем году характеризуется небольшим снижением уровня преступности.
- Криминогенная ситуация в стране за истекшие 5 месяцев не претерпела значимых изменений. Наблюдается все тот же небольшой тренд снижения зарегистрированных преступлений и происшествий, - отметил министр.
- Полагаем, что мы достигли того уровня в организации борьбы с преступностью, который позволяет оценить реальное положение дел в стране в этой части и также реально, адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые несет в себе этот социальный феномен, - заявил глава МВД.
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Ответственность поставщиков и потребителей наркотиков должна быть строго дифференцирована – Лукашенко
ФОТО: БЕЛТА - Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на...
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