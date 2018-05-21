|
Лукашенко: хоккейной сборной Беларуси нечего делать в элитном дивизионе
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
В хоккейной проблематике Президента волнуют вопросы взаимодействия ХК «Динамо-Минск» и федерации хоккея Беларуси в решении вопросов формирования национальной сборной:
- Мы договаривались, что «Динамо» станет базой для подготовки игроков для сборной команды. Сейчас я смотрю - федерация все больше кивает на «Динамо», что клуб не выполнил своих обязательств. Клуб «Динамо» говорит о том, что нам самим надо играть и выигрывать. Поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо это сделать так, чтобы действительно лучшие игроки играли в «Динамо», а самые лучшие динамовские игроки играли в сборной.
Президентская оценка последних игр сборной по понятным причинам нелестная:
- То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, – это по делу. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем. Со сборной мы разберемся отдельно. Но в части формирования команды как будем строить отношения «Динамо» и федерации хоккея в будущем?
Александр Лукашенко подтвердил актуальность принятого ранее решения. «Динамо» – это основной клуб, на базе которого должна создаваться сборная Беларуси. И именно этому вопросу придается первостепенное значение:
- Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты. Прежде всего – вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. За десяток матчей не могут забить десяток голов. Это не команда!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В хоккейной проблематике Президента волнуют вопросы взаимодействия ХК «Динамо-Минск» и федерации хоккея Беларуси в решении вопросов формирования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)