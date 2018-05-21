В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: хоккейной сборной Беларуси нечего делать в элитном дивизионе В хоккейной проблематике Президента волнуют вопросы взаимодействия ХК «Динамо-Минск» и федерации хоккея Беларуси в решении вопросов формирования...

В хоккейной проблематике Президента волнуют вопросы взаимодействия ХК «Динамо-Минск» и федерации хоккея Беларуси в решении вопросов формирования национальной сборной:Президентская оценка последних игр сборной по понятным причинам нелестная:Александр Лукашенко подтвердил актуальность принятого ранее решения. «Динамо» – это основной клуб, на базе которого должна создаваться сборная Беларуси. И именно этому вопросу придается первостепенное значение: