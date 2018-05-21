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В Минске разоблачили преступную схему в сфере закупок медпрепаратов
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Выяснилось, что директор давал незаконные указания сотрудникам не отпускать противогриппозную вакцину, изготовленную на этом предприятии, организациям системы органов здравоохранения нашей страны, а продавать ее только одной частной структуре. Если вакцину хотели купить на заводе, то, по поручению руководителя, потенциальных клиентов посылали в указанную частную компанию, которая, конечно, отпускала медпрепарат уже с наценкой.
Как рассказал начальник УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков, никакого смысла в этой цепочке не было. Поликлиники, больницы и другие учреждения могли купить ее на заводе-изготовителе гораздо дешевле. Но директор фармпредприятия получал свою выгоду от этой сделки с фирмой-посредником.
Так руководитель завода причинил большой ущерб правам и законным интересам граждан, а также государственным организациям в особо крупном размере.
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 02.05.2018 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь ("злоупотребление властью или служебными полномочиями").
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сейчас проходит расследование противоправной деятельности руководителя фармпредприятия.
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Выяснилось, что директор давал незаконные указания сотрудникам не отпускать противогриппозную вакцину, изготовленную на этом предприятии, организациям...
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