В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске разоблачили преступную схему в сфере закупок медпрепаратов Выяснилось, что директор давал незаконные указания сотрудникам не отпускать противогриппозную вакцину, изготовленную на этом предприятии, организациям...

Выяснилось, что директор давал незаконные указания сотрудникам не отпускать противогриппозную вакцину, изготовленную на этом предприятии, организациям системы органов здравоохранения нашей страны, а продавать ее только одной частной структуре. Если вакцину хотели купить на заводе, то, по поручению руководителя, потенциальных клиентов посылали в указанную частную компанию, которая, конечно, отпускала медпрепарат уже с наценкой.Как рассказал, никакого смысла в этой цепочке не было. Поликлиники, больницы и другие учреждения могли купить ее на заводе-изготовителе гораздо дешевле. Но директор фармпредприятия получал свою выгоду от этой сделки с фирмой-посредником.Так руководитель завода причинил большой ущерб правам и законным интересам граждан, а также государственным организациям в особо крупном размере.Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 02.05.2018 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь ("злоупотребление властью или служебными полномочиями").Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Сейчас проходит расследование противоправной деятельности руководителя фармпредприятия.