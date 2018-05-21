В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Минщине задержали сетевиков с 25 кг рыбы Отец и сын из деревни Заболоть рыбачили двумя сетями общей длиной 100 метров. Всего они успели выловить 42 особи серебряного карася, сообщили в Госинспекции...

Отец и сын из деревни Заболоть рыбачили двумя сетями общей длиной 100 метров. Всего они успели выловить 42 особи серебряного карася, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.Там отметили, что нанесенный вред оценивается более чем в 3 тысячи рублей, поскольку нарушение совершено в период нерестового запрета.У нарушителей изъяли надувную лодку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.На данный момент срок весеннего нерестового запрета на лов рыбы истек только в Брестской и Гомельской областях. В Минской, Гродненской и Могилевской областях он продлится по 30 мая, в Витебской области – по 8 июня.