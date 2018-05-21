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На Минщине задержали сетевиков с 25 кг рыбы
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Отец и сын из деревни Заболоть рыбачили двумя сетями общей длиной 100 метров. Всего они успели выловить 42 особи серебряного карася, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.
Там отметили, что нанесенный вред оценивается более чем в 3 тысячи рублей, поскольку нарушение совершено в период нерестового запрета.
У нарушителей изъяли надувную лодку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На данный момент срок весеннего нерестового запрета на лов рыбы истек только в Брестской и Гомельской областях. В Минской, Гродненской и Могилевской областях он продлится по 30 мая, в Витебской области – по 8 июня.
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Отец и сын из деревни Заболоть рыбачили двумя сетями общей длиной 100 метров. Всего они успели выловить 42 особи серебряного карася, сообщили в Госинспекции...
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