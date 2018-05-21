В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае могут отменить ограничения на число детей в семье По данным агентства, соответствующий шаг может быть сделан до конца 2018 года. Руководство страны таким образом планирует бороться с проблемой динамичного...

По данным агентства, соответствующий шаг может быть сделан до конца 2018 года. Руководство страны таким образом планирует бороться с проблемой динамичного старения населения, а также положить конец критике со стороны мирового сообщества.Демографическая политика «одна семья – один ребенок» была введена в Китае в 1979 году, когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны.Закон, отменяющий действие политики одного ребенка и разрешающий иметь китайским семьям двух детей, вступил в силу 1 января 2016 года.