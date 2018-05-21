В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В среду в Беларуси до плюс 26, дожди и грозы В среду утром местами прогнозируется слабый туман. При грозе возможно усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от +8 до +14, днем по...

В среду утром местами прогнозируется слабый туман. При грозе возможно усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от +8 до +14, днем по стране будет от 20 до 26 тепла.Характер погоды не изменится и в завершение рабочей недели.Сохранится переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра до 12-14 м/с.В четверг ночью будет от +7 до +14, днем – от 19 до 26 тепла.В пятницу в ночные часы по стране также от 7 до 14, а днем – от 18 до 25 выше нуля.