В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доходы бюджета выросли в реальном выражении на 13% - Минфин В структуре консолидированного бюджета 62,8% составляют доходы республиканского бюджета и 37,2% – собственные доходы местных бюджетов. ...

В структуре консолидированного бюджета 62,8% составляют доходы республиканского бюджета и 37,2% – собственные доходы местных бюджетов.По данным Минфина, основная доля доходов (82,9%) сформирована за счет налоговых поступлений.За I квартал в бюджет поступило 7 млрд 18,6 млн рублей налоговых доходов (плюс 19,2% к уровню 2017 года).Основной удельный вес (91,8%) в общем объеме налоговых поступлений приходится на налог на добавленную стоимость – 36%.Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности составили 18,2%, подоходный налог – 16,5%, акцизы – 8,4%, налоги на собственность – 6,4%, налог на прибыль – 6,3%.Доходы республиканского бюджета за I квартал выросли в реальном выражении на 19,5% (на 31,3% в номинальном) – поступления составили 5 млрд 320,4 млн. рублей.