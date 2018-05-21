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В Витебске милиционер спас тонущего пенсионера, который пытался совершить суицид
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
На счастье, среди людей нашелся смельчак, который бросился на помощь утопающему. Ему удалось вытащить на берег мужчину в тяжелом рыбацком костюме. Спасателем оказался оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РОВД лейтенант милиции Артур Гайко.
Официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко поделился подробностями:
– На месте происшествия Артур Гайко оказался случайно. В тот вечер он гулял по набережной со своей девушкой. Они сразу обратили внимание на волнения и крики на берегу и поспешили выяснить, в чем дело. Спасенным оказался 65-летний витебчанин. Он еще до приезда медиков рассказал, как оказался на грани жизни и смерти. Из-за проблем в семье он решил покончить с собой, не забыв при этом выпить для храбрости.
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На счастье, среди людей нашелся смельчак, который бросился на помощь утопающему. Ему удалось вытащить на берег мужчину в тяжелом рыбацком костюме. Спасателем...
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