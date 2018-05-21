Минчанин брал деньги под проценты на развитие бизнеса, а долги не возвращал





Установлено, что 29-летний мужчина с 2013 года по 2017 год путем обмана и злоупотреблением доверия 38 граждан завладел денежными средствами и автомобилями на общую сумму более 1,15 миллиона рублей. Причем 144 тысячи рублей ему передал один из пострадавших.

"Подозреваемый брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса и обещал вернуть все с процентами. Также он предлагал помощь в покупке автомобилей за рубежом или в реализации транспортных средств, однако этого не делал. Большинство потерпевших были клиентами автосервиса, в котором обвиняемый работал заместителем директора. Данным обществом с ограниченной ответственностью он руководил фактически единолично", - сообщила подробности дела официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

В большинстве случаев "инвесторы" получали расписку от обвиняемого, с которой в итоге и шли в правоохранительные органы и суд. После этого мужчина частично возвращал им долг, но довольно скоро стало понятно, что выплатить все свои долги он не сможет. В принципе, делать этого он не собирался изначально.

В данный момент обвиняемый находится под стражей, а его действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. На принадлежащие ему три дорогих автомобиля и изъятые при обыске наличные деньги, общей суммой более 220 тысяч рублей, наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.