|
Фотофакт: британская королевская семья обнародовала официальные семейные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
сделанные в «зеленой гостиной» Виндзорского замка.
ФОТО:
Свадьба прошла в субботу 19 мая.
На восточной террасе Виндзорского замка
На нее были приглашены более 3000 гостей, 600 человек наблюдали за церемонией непосредственно в церкви.
В числе гостей были экс-президент США Барак Обама с супругой, певцы Элтон Джон и Эд Ширан, футболист Дэвид Бэкхэм с женой и другие селебрити.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотофакт: британская королевская семья обнародовала официальные семейные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
сделанные в «зеленой гостиной» Виндзорского замка. ФОТО: Фейсбук Свадьба прошла в субботу 19 мая. На восточной террасе Виндзорского замка На нее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)