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На восточной террасе Виндзорского замка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотофакт: британская королевская семья обнародовала официальные семейные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл сделанные в «зеленой гостиной» Виндзорского замка. ФОТО: Фейсбук Свадьба прошла в субботу 19 мая. На восточной террасе Виндзорского замка На нее...

Свадьба прошла в субботу 19 мая.На нее были приглашены более 3000 гостей, 600 человек наблюдали за церемонией непосредственно в церкви.В числе гостей были экс-президент США Барак Обама с супругой, певцы Элтон Джон и Эд Ширан, футболист Дэвид Бэкхэм с женой и другие селебрити.