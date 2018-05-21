В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске грузовик протаранил Nissan: водитель легковушки погиб ДТП произошло сегодня, 22 мая, около 8.20 на Партизанском проспекте. Мужчина на Nissan выезжал со стороны торгового центра ProStore, в этот момент в него врезался грузовик...

ДТП произошло сегодня, 22 мая, около 8.20 на Партизанском проспекте. Мужчина на Nissan выезжал со стороны торгового центра ProStore, в этот момент в него врезался грузовик "МАЗ", который ехал по проспекту. 33-летний водитель легковой машины погиб на месте.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства аварии.