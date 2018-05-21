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В Минске грузовик протаранил Nissan: водитель легковушки погиб
22.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
ДТП произошло сегодня, 22 мая, около 8.20 на Партизанском проспекте. Мужчина на Nissan выезжал со стороны торгового центра ProStore, в этот момент в него врезался грузовик "МАЗ", который ехал по проспекту. 33-летний водитель легковой машины погиб на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства аварии.
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ДТП произошло сегодня, 22 мая, около 8.20 на Партизанском проспекте. Мужчина на Nissan выезжал со стороны торгового центра ProStore, в этот момент в него врезался грузовик...
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